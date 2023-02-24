Макаров (Лычков) Евтропий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров (Лычков) Евтропий Степанович

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Место рождения

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лычкин (макаров) Степан

Мать: Лычкина (макарова) Анна Семеновна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1878

Сын: Макаров Иван Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Макаров Даниил Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1882

Сын: Макаров Меркурий Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Макаров Даниил Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1887

Сын: Макаров Иван (Елистратович)

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Сын: Макаров Петр Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Лычкин (макаров) Андрей Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Макаров Александр Евтропиевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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