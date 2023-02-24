Макаров (Лычков) Евтропий Степанович
Место рожденияДеревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1878
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1880
Сын: Макаров Даниил Евтропиевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1882
Сын: Макаров Меркурий Евтропиевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Макаров Даниил Евтропиевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1887
Сын: Макаров Иван (Елистратович)
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1890
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1891
Сын: Лычкин (макаров) Андрей Евтропиевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Макаров Александр Евтропиевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно