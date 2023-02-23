Макарова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти29.06.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1878
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1880
Сын: Макаров Даниил Евтропиевич
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
16.11.1882
Сын: Макаров Меркурий Евтропиевич
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Макаров Даниил Евтропиевич
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
08.09.1887
Сын: Макаров Иван (Елистратович)
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1890
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1891
Сын: Лычкин (макаров) Андрей Евтропиевич
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Макаров Александр Евтропиевич
Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1918