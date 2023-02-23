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Макарова Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

29.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1878

Сын: Макаров Иван Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Макаров Даниил Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1882

Сын: Макаров Меркурий Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Макаров Даниил Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1887

Сын: Макаров Иван (Елистратович)

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Сын: Макаров Петр Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Лычкин (макаров) Андрей Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Макаров Александр Евтропиевич

Отец ребёнка: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Смерть
29.06.1918
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