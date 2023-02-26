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Антон Трофимов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1756 г.р.

Жена

До 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Трофим Спиридонов

Мать: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.08.1824

Жена: Ксения Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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