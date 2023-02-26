Антон Трофимов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Трофим Спиридонов
Мать: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.08.1824
Жена: Ксения Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно