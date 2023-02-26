Акилина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти28.04.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Даниил Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1793
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1800
Дочь: Ирина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Антон Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Спиридонов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.04.1830
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.