Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

28.04.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Даниил Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1793

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1800

Дочь: Ирина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Антон Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Спиридонов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.04.1830
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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