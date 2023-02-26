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Даниил Трофимов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1770

Дата смерти

05.12.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Трофим Спиридонов

Мать: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Ульяния Матвеева

Рождение ребёнка
17.08.1793

Дочь: Наталия Данилова

Мать ребёнка: Ульяния Матвеева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Стефан Данилов

Мать ребёнка: Ульяния Матвеева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1797

Сын: Филипп Данилов

Мать ребёнка: Ульяния Матвеева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1799

Сын: Василий Данилов

Мать ребёнка: Ульяния Матвеева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Матвеева

Смерть
05.12.1800
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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