Даниил Трофимов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1770
Дата смерти05.12.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Трофим Спиридонов
Мать: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Ульяния Матвеева
Рождение ребёнка
17.08.1793
Дочь: Наталия Данилова
Мать ребёнка: Ульяния Матвеева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Стефан Данилов
Мать ребёнка: Ульяния Матвеева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1797
Сын: Филипп Данилов
Мать ребёнка: Ульяния Матвеева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1799
Сын: Василий Данилов
Мать ребёнка: Ульяния Матвеева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Матвеева
Смерть
05.12.1800
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.