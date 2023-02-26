Ульяния Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Трофимов
Рождение ребёнка
17.08.1793
Дочь: Наталия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Стефан Данилов
Отец ребёнка: Даниил Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1797
Сын: Филипп Данилов
Отец ребёнка: Даниил Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1799
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Трофимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1801
Муж: Георгий Мартинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1802
Дочь: Варвара Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Мартинов
д.Титы
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Трофимов
Смерть
Неизвестно