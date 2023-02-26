Ульяния Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.
1770 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Трофимов

Рождение ребёнка
17.08.1793

Дочь: Наталия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Стефан Данилов

Отец ребёнка: Даниил Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1797

Сын: Филипп Данилов

Отец ребёнка: Даниил Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1799

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Трофимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1801

Муж: Георгий Мартинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1802

Дочь: Варвара Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Мартинов

д.Титы
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Мартинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Трофимов

Смерть
Неизвестно
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