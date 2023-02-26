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Трофим Спиридонов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1739

Дата смерти

18.03.1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770

Сын: Даниил Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1793

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1800

Дочь: Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Стефан Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Антон Трофимов

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1808
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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