Трофим Спиридонов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1739
Дата смерти18.03.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770
Сын: Даниил Трофимов
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1793
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1800
Дочь: Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Стефан Трофимов
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Антон Трофимов
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1808
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.