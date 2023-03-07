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Голяковъ Осипъ

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Голяковъ Василий

Мать: Голякова Марья Никитина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Юрасова Анна

Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Голяковъ Родионъ

Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Голяковъ Евлампий

Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голякова Анисья Григорьева

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