Голяковъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Голяковъ Василий
Мать: Голякова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Юрасова Анна
Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Голяковъ Родионъ
Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Голяковъ Евлампий
Мать ребёнка: Голякова Анисья Григорьева
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно