Голякова Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голякова Марья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяковъ Василий

Рождение ребёнка
1729

Сын: Голяковъ Осипъ

Отец ребёнка: Голяковъ Василий

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Голяковъ Иванъ

Отец ребёнка: Голяковъ Василий

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Голяковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Голяковъ Василий

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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