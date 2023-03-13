Голякова Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голяковъ Василий
Рождение ребёнка
1729
Сын: Голяковъ Осипъ
Отец ребёнка: Голяковъ Василий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Голяковъ Иванъ
Отец ребёнка: Голяковъ Василий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Голяковъ Герасимъ
Отец ребёнка: Голяковъ Василий