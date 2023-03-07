Голяковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Голяковъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Голяковъ Осипъ
Мать ребёнка: Голякова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1741
Сын: Голяковъ Иванъ
Мать ребёнка: Голякова Марья Никитина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Голяковъ Герасимъ
Мать ребёнка: Голякова Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голякова Марья Никитина
Смерть
1753