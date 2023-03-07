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Голяковъ Василий

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Голяковъ Алексей

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Голяковъ Осипъ

Мать ребёнка: Голякова Марья Никитина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Голяковъ Иванъ

Мать ребёнка: Голякова Марья Никитина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Голяковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Голякова Марья Никитина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голякова Марья Никитина

Смерть
1753
Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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