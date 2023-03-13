Голякова Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голякова Анисья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяковъ Осипъ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Голякова) Ирина

Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Юрасова (Голякова) Анна

Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Голяковъ Родионъ

Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ

Рождение ребёнка
1775

Сын: Голяковъ Евлампий

Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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