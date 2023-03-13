Голякова Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голяковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Голякова) Ирина
Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Юрасова (Голякова) Анна
Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Голяковъ Родионъ
Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Голяковъ Евлампий
Отец ребёнка: Голяковъ Осипъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан