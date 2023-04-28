Юрасова (Голякова) Анна
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Голяковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юрасовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Юрасовъ Терентий
Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Юрасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрасовъ Терентий