Юрасова (Голякова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасова (Голякова) Анна

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Голяковъ Осипъ

Мать: Голякова Анисья Григорьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Юрасовъ Емельянъ

Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Юрасовъ Терентий

Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Юрасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Юрасовъ Терентий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасовъ Терентий

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