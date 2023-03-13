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Юрасовъ Терентий

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Юрасовъ Кузьма

Мать: Юрасова Ирина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова (Голякова) Анна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Юрасовъ Емельянъ

Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Юрасовъ Терентий

Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Юрасовъ Федоръ

Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Юрасова) Катерина

Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Юрасова) Елизавета

Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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