Юрасовъ Терентий
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Юрасовъ Кузьма
Мать: Юрасова Ирина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрасова (Голякова) Анна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Юрасовъ Емельянъ
Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Юрасовъ Терентий
Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Юрасовъ Федоръ
Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Юрасова) Катерина
Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Юрасова) Елизавета
Мать ребёнка: Юрасова (Голякова) Анна