Юрасова Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасова Ирина Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Юрасовъ Корнила

Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Юрасовъ Петръ

Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Юрасовъ Терентий

Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Юрасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма

Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасовъ Кузьма

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