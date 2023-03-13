Юрасова Ирина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Юрасовъ Корнила
Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Юрасовъ Петръ
Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Юрасовъ Терентий
Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Юрасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Юрасовъ Кузьма
Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрасовъ Кузьма