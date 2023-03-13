Юрасовъ Петръ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Юрасовъ Кузьма
Мать: Юрасова Ирина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрасова Анафья Петрова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Юрасова) Акулина
Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Юрасова) Стефанида
Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Юрасова) Авдотья
Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Юрасовъ Моисей
Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова