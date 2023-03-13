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Юрасовъ Петръ

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Юрасовъ Кузьма

Мать: Юрасова Ирина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Анафья Петрова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Юрасова) Акулина

Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Юрасова) Стефанида

Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Юрасова) Авдотья

Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Юрасовъ Моисей

Мать ребёнка: Юрасова Анафья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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