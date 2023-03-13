Юрасова Анафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Юрасова) Акулина
Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Юрасова) Стефанида
Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Юрасова) Авдотья
Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Юрасовъ Моисей
Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ