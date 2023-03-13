Юрасова Анафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасова Анафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасовъ Петръ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Юрасова) Акулина

Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Юрасова) Стефанида

Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Юрасова) Авдотья

Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Юрасовъ Моисей

Отец ребёнка: Юрасовъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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