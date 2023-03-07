Навалихин Нифант Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1692 и 1706
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1706
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Навалихин Парфен Лифантьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Безсолицына Ирина Лифанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1732
Дочь: Чиркова Варвара Лифанова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746