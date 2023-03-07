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Навалихин Нифант Тимофеев

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Место рождения

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1692 и 1706

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1706

Отец: Навалихин Тимофей Власов

Мать: Навалихина Марья Григорьева

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Навалихин Парфен Лифантьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Безсолицына Ирина Лифанова

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1732

Дочь: Чиркова Варвара Лифанова

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1746
Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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