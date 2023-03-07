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Навалихин Парфен Лифантьев

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Место рождения

поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1692 и 1706 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Навалихин Нифант Тимофеев

Мать: не указана

поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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