Безсолицына (Навалихина) Ирина Лифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсолицына (Навалихина) Ирина Лифанова

Место рождения

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Между 1692 и 1706 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Навалихин Нифант Тимофеев

Мать: не указана

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Белоплотовский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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