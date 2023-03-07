Чиркова (Навалихина) Варвара Лифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Навалихина) Варвара Лифанова

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Место рождения

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1727 и 1732

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1732

Отец: Навалихин Нифант Тимофеев

Мать: не указана

Пеньки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Евфимия Фадеева

Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Бабина Анна Фадеева

Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Фадеева

Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Епистимия Фадеева

Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чирков Кирилл Фадеев

Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Фадей Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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