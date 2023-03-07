Чиркова (Навалихина) Варвара Лифанова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1727 и 1732
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1732
Отец: Навалихин Нифант Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев
Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Евфимия Фадеева
Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Бабина Анна Фадеева
Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Фадеева
Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Епистимия Фадеева
Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Чирков Кирилл Фадеев
Отец ребёнка: Чирков Фадей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Фадей Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790