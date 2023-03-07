Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

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Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Чирков Фадей Ефимов

Мать: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Чирков Зот Евтеев

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Иванова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Евтихиева

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Иванова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чирков Василий Евтеев

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Иванова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чирков Емельян Евтеев

Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чирков Борис Евтеев

Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агафья Евтихиева

Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чирков Захарий Евтеев

Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Пелагея Ермилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1805
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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