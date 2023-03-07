Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Чирков Фадей Ефимов
Мать: Чиркова Варвара Лифанова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Чирков Зот Евтеев
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Евтихиева
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Чирков Борис Евтеев
Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Агафья Евтихиева
Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Пелагея Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1805