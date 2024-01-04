Чирков Фадей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Фадей Ефимов

Чирков Фадей Ефимов

Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1721 и 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1723

Отец: Чирков Ефим Козьмин

Мать: Чиркова Агафья Федорова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Стяшкина Евфимия Фадеева

Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Бабина Анна Фадеева

Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Фадеева

Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Епистимия Фадеева

Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1768 ст.

Сын: Чирков Кирилл Фадеев

Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Варвара Лифанова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close