Чирков Фадей Ефимов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1721 и 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1723
Отец: Чирков Ефим Козьмин
Мать: Чиркова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев
Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Стяшкина Евфимия Фадеева
Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Бабина Анна Фадеева
Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Фадеева
Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Епистимия Фадеева
Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова
Рождение ребёнка
09.06.1768 ст.
Сын: Чирков Кирилл Фадеев
Мать ребёнка: Чиркова Варвара Лифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Варвара Лифанова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762