Крыгина (Серкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Серкова) Анна

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Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

11.03.1979

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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1933 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Серковъ Иванъ

Мать: Серкова Евдокия

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Рождение ребёнка
01.12.1933

Дочь: Музлова Екатерина

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.10.1935

Сын: Крыгин Николай

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Рождение ребёнка
01.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Алексей

Смерть
11.03.1979
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