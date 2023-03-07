Крыгина (Серкова) Анна
Место рождения
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти11.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: Серковъ Иванъ
Мать: Серкова Евдокия
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
01.12.1933
Дочь: Музлова Екатерина
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
04.10.1935
Сын: Крыгин Николай
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
01.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Алексей
Смерть
11.03.1979