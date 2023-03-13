Серкова (Валявина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Валявина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Валявинъ Афиногенъ* Дий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1905

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Крыгина Анна

Отец ребёнка: Серковъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Иванъ

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