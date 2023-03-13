Серкова (Валявина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Валявинъ Афиногенъ* Дий
Рождение ребёнка
14.06.1905
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Крыгина Анна
Отец ребёнка: Серковъ Иванъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Иванъ