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Серковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1883

Дата смерти

28.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1883

Отец: Серковъ Яковъ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1905

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Серкова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Крыгина Анна

Мать ребёнка: Серкова Евдокия

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Евдокия

Смерть
28.01.1956
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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