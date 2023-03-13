Серковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1883
Дата смерти28.01.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1883
Отец: Серковъ Яковъ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1905
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Серкова Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Крыгина Анна
Мать ребёнка: Серкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Евдокия
Смерть
28.01.1956