Крыгин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1935

Дата смерти

20.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935

Отец: Крыгинъ Алексей

Мать: Крыгина Анна

Рождение ребёнка
07.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Татьяна

Гай, Гайский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Татьяна

Смерть
20.11.2005
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