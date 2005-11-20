Крыгин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1935
Дата смерти20.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935
Отец: Крыгинъ Алексей
Мать: Крыгина Анна
Рождение ребёнка
07.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина Татьяна
Гай, Гайский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Татьяна
Смерть
20.11.2005