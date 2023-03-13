Седовъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седовъ Павелъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Седовъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Седовъ Потапъ

Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Седовъ Максимъ

Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Иконникова Акулина

Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Комисарова Ирина

Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Чертова Дарья

Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седовъ Петръ

Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Устинья Афонасьева

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