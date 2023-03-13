Седовъ Павелъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Седовъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Седовъ Потапъ
Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Седовъ Максимъ
Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Иконникова Акулина
Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Комисарова Ирина
Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Чертова Дарья
Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седовъ Петръ
Мать ребёнка: Седова Устинья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно