Седовъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Седовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Седовъ Сергей
Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Седовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Седовъ Василий
Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Седовъ Яковъ
Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Онисья Афонасьева