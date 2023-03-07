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Седовъ Максимъ

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Седовъ Павелъ

Мать: Седова Устинья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Седовъ Сергей

Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Седовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Седовъ Василий

Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Седовъ Яковъ

Мать ребёнка: Седова Онисья Афонасьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Онисья Афонасьева

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