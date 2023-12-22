Яблокова Екатерина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Зотова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зотова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зотов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зотова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зотов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Николай
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Владимир
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно