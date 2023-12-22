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Яблокова Екатерина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Яблоков Платон Андреевич

Мать: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Зотов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зотова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зотова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Зотов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Зотов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зотова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зотов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Николай

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Владимир

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зотов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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