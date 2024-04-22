Зотов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Михаил Михайлович

Зотов Михаил Михайлович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зотов Михаил Иванович

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зотов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зотова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зотова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Зотов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Зотов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зотова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зотов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Николай

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Владимир

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна

Смерть
1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close