Зотов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1912
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Зотов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Зотова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зотова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зотов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зотова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зотов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Николай
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Владимир
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Платоновна
Смерть
1912