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Яблоков Платон Андреевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Яблокова Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблокова Мария Платоновна

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Сергей Платонович

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблокова Мария Платоновна

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Николай Платонович

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Владимир Платонович

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Александр Платонович

Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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