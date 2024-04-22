Яблоков Платон Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Яблокова Екатерина Платоновна
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблокова Мария Платоновна
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Сергей Платонович
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблокова Мария Платоновна
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Николай Платонович
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Владимир Платонович
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Александр Платонович
Мать ребёнка: Орлова Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно