Орлова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Александра Николаевна

Орлова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Яблокова Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблокова Мария Платоновна

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Сергей Платонович

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблокова Мария Платоновна

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Николай Платонович

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Владимир Платонович

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблоков Александр Платонович

Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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