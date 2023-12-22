Орлова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Яблокова Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблокова Мария Платоновна
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Сергей Платонович
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблокова Мария Платоновна
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Николай Платонович
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Владимир Платонович
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблоков Александр Платонович
Отец ребёнка: Яблоков Платон Андреевич
Смерть
Неизвестно