Заливина (Васильева) Анна Степанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1929
Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович
Смерть
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область