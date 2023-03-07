Заливина (Васильева) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заливина (Васильева) Анна Степанова

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Место рождения

Заливино, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заливино, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.07.1929

Сын: Заливин Павел Петрович

Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заливин Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Заливин Петр Павлович

Смерть
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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