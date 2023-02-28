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Заливин Петр Павлович

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Место рождения

Заливино, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заливино, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.07.1929

Сын: Заливин Павел Петрович

Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заливина Анна Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заливин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова

Смерть
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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