Заливин Петр Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1929
Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заливина Анна Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заливин Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Заливина Анна Степанова
Смерть
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область