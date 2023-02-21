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Заливин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1929

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1929

Отец: Заливин Петр Павлович

Мать: Заливина Анна Степанова

Рождение ребёнка
10.12.1954

Дочь: Сошина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Заливина Раиса Михайловна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.06.1955

Дочь: Кондрухова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Заливина Раиса Михайловна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заливина Раиса Михайловна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Смерть
2019
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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