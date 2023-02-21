Заливин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1929
Дата смерти2019
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1929
Отец: Заливин Петр Павлович
Мать: Заливина Анна Степанова
Рождение ребёнка
10.12.1954
Дочь: Сошина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Заливина Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
23.06.1955
Дочь: Кондрухова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Заливина Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019