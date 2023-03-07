Смирнова (Сухарева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сухарев Иван Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1914 ст.
Сын: Смирнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Степанович
Рождение ребёнка
13.07.1916 ст.
Сын: Смирнов Борис Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Степанович
Смерть
Неизвестно