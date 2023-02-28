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Смирнов Александр Степанович

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Жена: Смирнова Евдокия Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1914 ст.

Сын: Смирнов Николай Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Ивановна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1916 ст.

Сын: Смирнов Борис Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Ивановна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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