Смирнов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1914 ст.
Сын: Смирнов Николай Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1916 ст.
Сын: Смирнов Борис Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно