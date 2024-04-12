Сухарева (Солдаткичева) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарева (Солдаткичева) Пелагея Александровна

Место рождения

Якушкино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Солдаткичев Александр Михайлович

Мать: Солдаткичева Пелагея Андреевна

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
15.01.1888 ст.

Муж: Сухарев Иван Федорович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.

Сын: Сухарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван Федорович

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сухарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Сухарев Иван Федорович

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Смирнова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Федорович

Якушкино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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