Сухарева (Солдаткичева) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
15.01.1888 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1888 ст.
Сын: Сухарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сухарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Сухарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Смирнова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно