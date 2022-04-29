Корсаков Елизарий Фёдорович
мужской, родился Около 1576, Калуга, город Калуга, Калужская область
умер Около 1647
ОтецКорсаков Фёдор Иванович1550 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Никита ЕлизаровичОколо 1622 г.р.
Римский-Корсаков Василий Елизарович1630 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1576
Отец: Корсаков Фёдор Иванович
Мать: не указана
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Максим Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1622
Сын: Римский-Корсаков Никита Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1630
Сын: Римский-Корсаков Василий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1647