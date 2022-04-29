Корсаков Елизарий Фёдорович Около 1576 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Елизарий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1576, Калуга, город Калуга, Калужская область

умер Около 1647

Отец
Корсаков Фёдор Иванович1550 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Никита ЕлизаровичОколо 1622 г.р.
Римский-Корсаков Василий Елизарович1630 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1576

Отец: Корсаков Фёдор Иванович

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Максим Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Римский-Корсаков Никита Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1630

Сын: Римский-Корсаков Василий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1647

Мы используем куки для улучшения работы сайта.