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Корсаков Елизарий Фёдорович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1576

Дата смерти

Около 1647

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1576

Отец: Корсаков Фёдор Иванович

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Римский-Корсаков Никита Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1630

Сын: Римский-Корсаков Василий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Максим Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1647
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