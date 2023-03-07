Корсаков Елизарий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1576
Дата смертиОколо 1647
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1576
Отец: Корсаков Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1622
Сын: Римский-Корсаков Никита Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1630
Сын: Римский-Корсаков Василий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Максим Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1647