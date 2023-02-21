Римский-Корсаков Максим Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1698
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Елизарий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Лёв Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Максимович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Иосиф Максимович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Яковлевна
Смерть
1698