Римский-Корсаков Максим Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Максим Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1698

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Елизарий Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Лёв Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Максимович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Иосиф Максимович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Яковлевна

Смерть
1698
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