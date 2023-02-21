Римский-Корсаков Никита Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиОколо 1700
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Корсаков Елизарий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Степан Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Гаврила Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Еремей Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Григорий Никитич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1700