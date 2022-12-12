Корсаков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1550

Дата смерти

1610

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1550

Отец: Корсаков Иван Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1570

Сын: Корсаков Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1576

Сын: Корсаков Елизарий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
1610
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