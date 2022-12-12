Корсаков Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1550
Дата смерти1610
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1550
Отец: Корсаков Иван Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1570
Сын: Корсаков Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1576
Сын: Корсаков Елизарий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
1610