Полубоярова (Юрина) Афимья
Место рождения
Дата рождения1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Юринъ Семенъ
Мать: Юрина Устинья
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
25.03.1837
Сын: Полубояровъ Гаврила
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
25.05.1838
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
24.03.1840
Сын: Полубояровъ Гаврила
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
27.12.1841
Сын: Полубояровъ Степанъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
23.11.1844
Сын: Полубояровъ Амплий?
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
07.10.1848
Дочь: Подрядова Пелагѣя
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй
Рождение ребёнка
16.10.1851
Сын: Полубояровъ Яковъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй