Полубоярова (Юрина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Юрина) Афимья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Юринъ Семенъ

Мать: Юрина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Полубояровъ Матвѣй

Рождение ребёнка
25.03.1837

Сын: Полубояровъ Гаврила

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Рождение ребёнка
25.05.1838

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1840

Сын: Полубояровъ Гаврила

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1841

Сын: Полубояровъ Степанъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1844

Сын: Полубояровъ Амплий?

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1848

Дочь: Подрядова Пелагѣя

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1851

Сын: Полубояровъ Яковъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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