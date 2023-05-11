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Полубояровъ Матвѣй

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Полубояровъ Осипъ

Мать: Полубоярова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Жена: Полубоярова Афимья

Рождение ребёнка
25.03.1837

Сын: Полубояровъ Гаврила

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Рождение ребёнка
25.05.1838

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1840

Сын: Полубояровъ Гаврила

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1841

Сын: Полубояровъ Степанъ

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1844

Сын: Полубояровъ Амплий?

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1848

Дочь: Подрядова Пелагѣя

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1851

Сын: Полубояровъ Яковъ

Мать ребёнка: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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