Полубояровъ Матвѣй
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Полубояровъ Осипъ
Мать: Полубоярова Матрена
Бракосочетание
?.01.1835
Жена: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
25.03.1837
Сын: Полубояровъ Гаврила
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
25.05.1838
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
24.03.1840
Сын: Полубояровъ Гаврила
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
27.12.1841
Сын: Полубояровъ Степанъ
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
23.11.1844
Сын: Полубояровъ Амплий?
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
07.10.1848
Дочь: Подрядова Пелагѣя
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
16.10.1851
Сын: Полубояровъ Яковъ
Мать ребёнка: Полубоярова Афимья