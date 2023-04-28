Подрядова (Полубоярова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова (Полубоярова) Пелагѣя

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1848

Отец: Полубояровъ Матвѣй

Мать: Полубоярова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1870

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Подрядовъ Владиміръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1872

Сын: Подрядовъ Иванъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Владиміръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1874

Сын: Подрядовъ Иванъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Владиміръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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