Подрядова (Полубоярова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения07.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1848
Отец: Полубояровъ Матвѣй
Мать: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
12.06.1870
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Подрядовъ Владиміръ
Рождение ребёнка
17.04.1872
Сын: Подрядовъ Иванъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Владиміръ
Рождение ребёнка
18.09.1874
Сын: Подрядовъ Иванъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Владиміръ