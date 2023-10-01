Гладченко Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладченко Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Сергей Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Князева (Бушуева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Капал, Аксуский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно

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