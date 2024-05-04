село Капал, село Капал, Аксуский район, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Капал

Аксуский район, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Копальский уезд
122Копал, уездный городВсех дворов: 326. Других сословий: 2870.
Семиреченская область, Копальский уезд, Копальский станичный юрт
140Копальская ст. стан. пр.Аулов: 327. Всех дворов: 7. 2046. Других сословий: 35.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Семиреченская область, Капальское уездное управление
город Капал

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жетысуская область, Аксуский район, Капальский сельский округ
село КапалҚапал а.333249100
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