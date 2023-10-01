Бушуев Сергей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуев Сергей Семёнович

Бушуев Сергей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гладченко Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close