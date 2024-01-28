Дмитренкова Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гогина (Дмитренкова) Екатерина Саввична
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Л. ...
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Дмитренкова) Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитренков Григорий Саввич
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дмитренков Иван Меньшой Саввич
Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович
Смерть
Неизвестно