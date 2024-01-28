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Дмитренкова Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гогина (Дмитренкова) Екатерина Саввична

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Савва Анисимович

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Л. ...
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Дмитренкова) Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дмитренков Степан Саввич

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитренков Григорий Саввич

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитренков Михаил Саввич

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Дмитренков Иван Саввич

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Дмитренков Иван Меньшой Саввич

Отец ребёнка: Дмитренков Савва Анисимович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

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