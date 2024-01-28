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Дмитренков Степан Саввич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Дмитренков Савва Анисимович

Мать: Дмитренкова Анна Осиповна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Анна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Л. ...
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дмитренков Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Дмитренкова) Феодора

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1842
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

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