Дмитренков Степан Саввич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитренкова Анна
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Л. ...
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дмитренков Тимофей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Дмитренкова) Феодора
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842